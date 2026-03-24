Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: LKW mit Anhänger kommt von der Fahrbahn ab - Straße stundenlang gesperrt

Friedland (LK MSE) (ots)

Am Morgen des 24.03.2026 ereignete sich gegen 06:30 Uhr auf der L28 zwischen Brunn und Neddemin ein Unfall, der zu einer mehrstündigen Sperrung der Straße führte. Ein LKW mit Anhänger, beladen mit Paketen, kam kurz vor Neddemin in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Durch den Unfall musste der 35-jährige polnische Fahrzeugführer leichtverletzt ins Klinikum nach Neubrandenburg gebracht werden. Für die aufwendige Bergung war die Straße über mehrere Stunden vollgesperrt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Brunn und Roggenhagen waren mit 8 Kameraden im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe abzubinden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200.000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Während der Absicherung des Unfalls ereignete sich vor Ort ein weiterer Unfall, bei dem ein unbeteiligter Autofahrer die Absperrung missachtete und hierdurch Absperrmaterial der Feuerwehr beschädigte. Der Fahrzeugführer konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten anschließend gestellt werden. Gegen den 64-jährigen Deutschen wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

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