Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Vier Brände in der letzten Nacht - möglicher Zusammenhang - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

In der vergangenen Nacht ist es zu insgesamt vier Bränden in Lingen gekommen.

Gegen 23:42 Uhr wurde in der Alten Haselünner Straße eine brennende Papiertonne von einem Passanten gemeldet. Nur wenige Minuten später, gegen 23:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz "Alter Pferdemarkt" zu einem weiteren Brand. Dort wurde ein Altkleidercontainer durch das Feuer vollständig zerstört.

Im weiteren Verlauf wurde die Feuerwehr um 01:03 Uhr in die Lerchenstraße gerufen. Auf dem Grundstück eines noch unbewohnten Wohnhauses stand eine mobile Toilettenanlage in Brand. Kurz darauf, gegen 01:09 Uhr, brannte im Starenweg eine Mülltonne unter einem Carport. Die Flammen griffen auf das angrenzende Einfamilienhaus, jedoch wurde keine Person verletzt.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit noch unklar. Und ob die Taten in einem Zusammenhang stehen, ist Gegenstand der laufenden Ermittlung. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die mögliche Täterschaft geben können, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

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