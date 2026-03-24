Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Versuch der Flucht vor der Polizei endet mit ausgebranntem PKW - Fahrer bleibt unverletzt

Strasburg (LK VG) (ots)

Am 23.03.2026, kurz vor Mitternacht, beabsichtigen Polizeibeamte des Polizeirevieres Friedland einen PKW Audi in der Ortslage Strasburg zu kontrollieren. Nachdem der Funkstreifenwagen für die Kontrolle wendete, erhöhte der Fahrer des Audi die Geschwindigkeit, fuhr mit hoher Geschwindigkeit durch die Ortschaft Strasburg, ca. 90km/h bei erlaubten 30km/h und ca. 130km/h bei erlaubten 50km/h und daraus resultierend zeitweilig mit quietschenden Reifen. Mutmaßlich um sich vor der verfolgenden Polizei zu verbergen, schaltete er zudem das Licht des PKW ab. Nachdem es fast zur Kollision zwischen dem flüchtenden PKW und einem vorfahrtbevorrechtigten, unbeteiligten PKW kam, überholte der Audi diesen PKW und fuhr über die B104 in Richtung Woldegk. In einer Rechtskurve zwischen Strasburg und Carlslust kollidierte der flüchtende PKW mit der linken Leitplanke und verlor dabei das linke Vorderrad, die Geschwindigkeit betrug dabei weit über 150 km/h. In der weiteren Folge geriet der Audi während der Fahrt in Brand und der Fahrzeugführer stoppte sein Fahrzeug, stieg aus, beendete seine Flucht vor der Polizei und wurde durch diese gestellt. Der PKW ist vollständig ausgebrannt und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Durch die Kollision und den Brand entstand Sachschaden an der Fahrbahn und dessen Elementen. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,00EUR. Zur Löschung des Brandes war die freiwilligen Feuerwehr Strasburg vor Ort. Der 20jährige deutsche Fahrzeugführer wurde durch Rettungskräfte vor Ort begutachtet und blieb augenscheinlich unverletzt. Im Rahmen der Ermittlungen zum vorliegenden Sachverhalt stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen den Fahrzeugführer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, verbotenem Kraftfahrzeugrennen und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

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