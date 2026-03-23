Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 15jährigen Jugendlichen aus Sassnitz

Sassnitz (ots)

Der seit den heutigen Morgenstunden vermisste Jugendliche konnte nach polizeilichen Fahndungsmaßnahmen und Hinweisen aus der Bevölkerung in Sassnitz angetroffen werden. Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei wurden eingestellt.

Die Polizei bedankt sich auf diesem Wege bei der Bevölkerung und den Medien für die Unterstützung und die eingegangenen Hinweise. Es wird um Löschung des Bildes und aller personenbezogenen Daten gebeten.

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