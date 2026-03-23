Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbrüche in Haus, Schuppen und Boots-Container

Neubrandenburg, Groß Plasten, Malchin (ots)

Die Polizei bittet in mehreren Einbruchsfällen mögliche Zeugen, sich bei möglichen Beobachtungen an die zuständige Polizeidienststelle zu wenden.

In Neubrandenburg hat es im Zeitraum zwischen Freitag, 15:30 Uhr und Sonntag, 15:00 Uhr einen Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Ihlenfelder Straße, zwischen Greifswalder und Pasewalker Straße, gegeben. Der oder die bisher unbekannten Täter brachen in das Haus ein und stahlen Schmuck und Bargeld im Wert von mindestens mehreren hundert Euro. Spuren wurde am Tatort gesichert. Die Kripo ermittelt und bittet mögliche Zeugen, die noch nicht befragt wurden, aber Hinweise haben, sich an die Polizei Neubrandenburg zu wenden unter 0395 / 55825224 oder an www.polizei.mvnet.de

In Groß Plasten sind zwischen Mittwochnachmittag, etwa 15:00 Uhr und Sonntagvormittag, circa 10:00 Uhr ein oder mehrere Unbekannte in Schuppen auf einem Hinterhof im Bereich "Am Bahnhof" eingebrochen. Gestohlen wurde ein Rasentraktor der Marke Husqvarna in der Farbe Orange. Stehl- und Sachschaden betragen rund 5000 Euro. Zeugen, die in dem Bereich etwas Auffälliges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Rasentraktors haben, wenden sich bitte an die Polizei Waren unter 03991 / 1760 oder an www.polizei.mvnet.de

Im Bereich des Industriegeländes in Malchin, direkt am Kummerower See, haben Unbekannte einen Container im Sportboothafen aufgebrochen. Im Zeitraum zwischen Sonntag, 15.03. etwa 16:00 Uhr und Sonntag, 22.03. etwa 16:00 Uhr, wurde aus dem Container ein Boot samt Zubehör wie Motor und Ruder entwendet. Schaden durch den Diebstahl: etwa 2200 Euro. Das recht schwere, bereits etwa acht Jahre alte Ruderboot samt 5-PS-Motor der Marke Mariner und die zwei Holzruder könnten sowohl von Wasserseite als auch von Land mit einem Trailer oder ähnlichem gestohlen worden sein. Wem eine solche Aktion im Tatzeitraum aufgefallen ist, der wendet sich bitte an die Polizei Malchin unter 03994 / 231 224 oder an www.polizei.mvnet.de

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