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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Frühjahrsputz, Widerstand, Handschellen und die Frage: Was ist eigentlich mit dem TV passiert?

Neustrelitz (ots)

Es fing schon etwas merkwürdig an: Um seinen Frühjahrsputz ordentlich machen zu können, hatte ein 38-Jähriger sein TV-Gerät aus seiner Wohnung in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Neustrelitz gestellt. Einige Zeit später war das Gerät weg. Er fand es leicht beschädigt im Keller.

Was dazwischen genau passiert ist, ist nicht so ganz klar. Denn nach einem selbst zugegebenem Cannabis-Konsum des Fernsehbesitzers waren seine Aussagen für die inzwischen von ihm gerufene Polizei nicht mehr ganz so klar.

Erst wurde ein Nachbar verdächtigt, dass schon recht alte Gerät in den Keller geschleppt und dabei beschädigt zu haben. Später soll es ein Duo von Bekannten gewesen sein, die dem 38-Jährigen zwischenzeitlich im Hausflur begegnet seien. Und auch die Variante, dass er den TV womöglich selbst in den Keller gebracht hat, wird bei der Gesamtbetrachtung nicht außer Acht gelassen.

Der Sachschaden wird auf etwa zehn Euro geschätzt. Nicht so spektakulär, aber der eigentliche Einsatz begann dann auch erst.

Die Beamten stellten fest, dass der Mann gesucht wird von der Polizei, weil er "erkennungsdienstlich" behandelt werden soll - also zum Beispiel wird ein Foto von ihm gebraucht und alle sonstigen Merkmale zu seiner Identifizierung. Den Weg zum Revier wollte er dafür aber überhaupt nicht antreten. Es wurde turbulenter. Er wollte fliehen, die Polizisten hielten ihn auf, er wehrte sich verbal und körperlich, schlug nach einem Beamten, bedrohte und beleidigte die Polizisten und mussten mit Handschellen gefesselt werden. Er beruhigte sich und die Maßnahmen auf dem Revier konnten erledigt werden.

Verletzt wurde niemand. Alle Beteiligten sind Deutsche.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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