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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Halter traktiert seine Hunde vor der Polizei

Demmin (ots)

Am Sonntag kurz nach Mitternacht haben Polizisten des Demminer Reviers den rabiaten Umgang eines Halters mit seinen zwei Hunden beobachtet und sind eingeschritten.

Zuvor gab es die Meldung, dass zwei zutraulich wirkende Hunde auf Höhe einer Tankstelle und später im Klenzer Weg herumlaufen und auch auf die Straße gehen. Der Hundehalter, ein 59-jähriger Deutscher, kam zum Einsatzort dazu. Bei der Übergabe gegen 01:20 Uhr waren die Polizisten dabei. Der Mann packte einen der Schäferhunde am Nacken und lud ihn unsanft auf die Ladefläche seines Autos, nur wenige Sekunden später landete der zweite Schäferhund dort ebenfalls ruppig und bekam vom Besitzer mit einem Holzbrett einen Schlag gegen die Schnauze. Der Schlag war für die Beamten nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören.

Die Polizisten schritten ein und forderten den inzwischen ins Auto gestiegenen Mann auf, seine Personalien anzugeben und die Fahrzeugtür offen zu lassen. Beides verweigerte, so dass er zunächst davon abgehalten werden musste, die Tür zu schließen und gleichzeitig eine Abfrage zu ihm über das Kennzeichen seines Wagens erfolgte.

Als die Identität des Mannes klar war, begann er, die Beamten zu bedrohen und zu beleidigen. Ein Streifenwagen kam zur Unterstützung dazu. Die Situation beruhigte sich langsam und nach den Maßnahmen konnte der Mann seinen Heimweg antreten.

Die Polizei hat unter anderem Anzeigen gegen den Mann wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz sowie wegen Beleidigung und Bedrohung erstattet. Das Veterinäramt wurde informiert.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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