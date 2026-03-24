Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfall auf der B 110

Demmin (LK MSE) (ots)

Am 24.03.2026 gegen 05:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW Golf die B 110 aus Dargun kommend in Richtung Gnoien. Am Abzweig zur L 231 hatte dieser die Absicht nach links in Richtung Glasow abzubiegen, musste mit seinen Pkw allerdings aufgrund des Gegenverkehrs anhalten. Eine nachfolgende 57-jährige Fahrzeugführerin eines Kleintransporters Toyota erkannte dies zu spät und fuhr fast ungebremst auf den Pkw auf. Beide Fahrzeuge waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und wurden in eigener Zuständigkeit bzw. durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Beide Fahrzeugführer wurden leichtverletzt und anschließend ins Universitätsklinikum nach Rostock verbracht. Die B110 musste für ca. 1,5 Stunden halbseitig gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 8.000EUR geschätzt Gegen die Fahrzeugführerin des Kleintransporters wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit dem Verkehrsunfall eingeleitet.

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