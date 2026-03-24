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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei verletzte Personen bei Verkehrsunfall auf der B 110

Demmin (LK MSE) (ots)

Am 24.03.2026 gegen 05:30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Fahrzeugführer 
eines Pkw VW Golf die B 110 aus Dargun kommend in Richtung Gnoien. Am
Abzweig zur L 231 hatte dieser die Absicht nach links in Richtung 
Glasow abzubiegen, musste mit seinen Pkw allerdings aufgrund des 
Gegenverkehrs anhalten. 
Eine nachfolgende 57-jährige Fahrzeugführerin eines Kleintransporters
Toyota erkannte dies zu spät und fuhr fast ungebremst auf den Pkw 
auf.

Beide Fahrzeuge waren in Folge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und 
wurden in eigener Zuständigkeit bzw. durch ein Abschleppunternehmen 
geborgen. Beide Fahrzeugführer wurden leichtverletzt und anschließend
ins Universitätsklinikum nach Rostock verbracht.
Die B110 musste für ca. 1,5 Stunden halbseitig gesperrt werden. Der 
Sachschaden wird auf ca. 8.000EUR geschätzt

Gegen die Fahrzeugführerin des Kleintransporters wurden Ermittlungen 
wegen fahrlässiger Körperverletzung im Zusammenhang mit dem 
Verkehrsunfall eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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