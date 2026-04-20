Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Auto fährt in umgefallenen Baum

L19/Dettmannsdorf (ots)

Am heutigen Morgen (20. April 2026) ereignete sich gegen 06:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 19.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 60-jährige Fahrerin eines Pkw Skoda hinter dem 61-jährigen deutschen Fahrer eines LKW Daimler die Landesstraße 19 von Bad Sülze in Richtung Dettmannsdorf. Beide kamen infolge eines auf der Fahrbahn liegenden Baumes zum Stehen. Die Frau verließ ihr Fahrzeug und begab sich auf die Fahrbahn. Ein 28-jähriger deutscher Fahrer eines Hyundai befuhr die Landesstraße 19 von Dettmannsdorf in Richtung Bad Sülze und übersah offenbar den auf der Fahrbahn liegenden Baum. Infolgedessen fuhr er ungebremst gegen den Baum, welcher anschließend gegen den dahinter stehenden LKW schlug, teilweise zerbrach, die Frau auf der Fahrbahn erfasste und mit sich in den rechts befindlichen Straßengraben schleuderte. Der Fahrer des Hyuandai und die 60-jährige Frau wurden leicht verletzt. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Am Hyundai und dem LKW entstand ein Sachschaden von etwa 10.500 Euro. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Die Landesstraße 19 war eine Stunde voll und dann weitere 30 Minuten halbseitig gesperrt.

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