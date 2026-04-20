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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 32-Jähriger durch Armbrust getötet

Prälank/Neustrelitz (ots)

   --- Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeipräsidiums 
       Neubrandenburg und der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ---

Am Sonnabend gegen 16:45 Uhr hat ein 50-jähriger Deutscher über den Notruf der Polizei mitgeteilt, dass er gerade einen anderen Mann getötet habe. Sofort eilten mehrere Streifenwagen nach Prälank/Neustrelitz, wo die Tat passiert sein soll.

Vor Ort konnten die Beamten den Tatverdächtigen feststellen sowie das mutmaßliche Tatmittel - eine Armbrust - sicherstellen. Auf seinem Wohngrundstück fanden die Polizisten einen leblosen Mann. Bei ihm handelt es sich um einen 32-jährigen Serben. Die ersten Umstände und Ermittlungen vor Ort erhärteten den Verdacht gegen den 50-Jährigen, der zum Einsatzzeitpunkt eine Atemalkoholkonzentration von 2,79 Promille aufwies. Er wurde vorläufig festgenommen.

Nach derzeitigen ersten Erkenntnissen soll es vor der Tat einen Streit zwischen den beiden einander bekannten Männern gegeben haben. Zum genauen Motiv und zu weiteren Details dauern die Ermittlungen an. Aufgrund der laufenden Ermittlungen werden keine weiteren Einzelheiten genannt.

Der Beschuldigte wurde am gestrigen Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gemäß Antrag der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg einen Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags. Der Beschuldigte befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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