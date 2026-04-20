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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B 109 - 29-jähriger Fahrzeugführer schwer verletzt

Wolgast (LK VG) (ots)

Am 19.04.2026 gegen 21:15 Uhr kam es auf der B 109 zwischen Moeckow Berg und Karlsburg zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW Seat.

Der 29-Jährige deutsche Fahrzeugführer befuhr die B 109 von Moeckow Berg kommend in Richtung Karlsburg. Laut Zeugenaussagen verlor der Fahrer des PKW aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr die Fahrstreifenbegrenzung und kollidierte dort mit drei Straßenbäumen. Der Fahrer wurde in seinem PKW eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Der 29-Jährige erlitt durch den Unfall lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in das Klinikum Greifswald verbracht.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Insgesamt waren 30 Kameraden der freiwilligen Feuerwehren aus Karlsburg, Züssow und Lühmannsdorf im Einsatz. Die B 109 musste während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen für über zwei Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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