Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen in Wiek auf Rügen

Sassnitz/Rügen (ots)

Am Sonnabend, den 18.04.2026 um 17:00 Uhr kam es in der Ortschaft Wiek auf Rügen zu einem Verkehrsunfall mit Sach- und Personenschaden zwischen zwei PKW. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr die 18-jährige Fahrzeugführerin von der Insel Rügen mit ihrem PKW Audi die Ortschaft Wiek in Richtung Altenkirchen. In einer Linkskurve kam sie aus bisher ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrspur und kollidierte frontal mit dem entgegen kommenden PKW Skoda einer 27-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Meißen. Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalles nicht mehr fahrbereit und mussten im Auftrag der Polizei geborgen werden. Es entstand ein Schaden von ca. 40.000 EUR. Die Fahrzeugführerin des Audi wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Stralsund geflogen werden. Die 15-jährige Mitfahrerin im Audi wurde leicht verletzt und vor Ort behandelt. Die Fahrzeugführerin des Skoda wurde ebenfalls schwer verletzt und musste durch einen weiteren Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Greifwald geflogen werden. Ein 2-jähriges Kind im Skoda wurde leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus nach Greifswald verbracht. Die Fahrbahn musste für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge ca. zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet. Alle beteiligten Personen sind deutsche Staatsbürger.

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