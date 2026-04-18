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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Schuppens in Loitz - Fassade eines Wohnhauses beschädigt

Greifswald (LK VG) (ots)

Am 17.04.2026 gegen 22:00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Greifswald der Brand eines Schuppens in Loitz mitgeteilt. Bei Eintreffen der Rettungskräfte brannte der Schuppen bereits in voller Ausdehnung. Durch die sofortigen Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Loitz konnte das Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindert werden. Der Holzschuppen brannte allerdings vollständig aus und die Fassade des Wohnhauses wurde durch die Flammen beschädigt. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen muss von Brandstiftung ausgegangen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. Zur Klärung der genauen Ursache wird am 19.04.2026 auch ein Brandursachenermittler eingesetzt. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
David Haupt
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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