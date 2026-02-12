Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Wanderausstellung "HerzSchlag - Wenn aus Liebe Gewalt wird" in Hameln eröffnet

Hameln (ots)

Mit einer Auftaktveranstaltung im Forum der Elisabeth-Selbert-Schule ist am 11.02.2026 die Wanderausstellung "HerzSchlag - Wenn aus Liebe Gewalt wird" offiziell eröffnet worden. Vertreterinnen und Vertreter aus Polizei, Politik, Schule und dem Netzwerk gegen häusliche Gewalt setzten damit ein deutliches Zeichen gegen (Ex-)Partnerschaftsgewalt.

Nach kurzer Anmoderation durch Patrizia Vukobradovic, Geschäftsführerin der interdisziplinären Koordinierungsstelle Häusliche Gewalt (IKoSt), begrüßte Schulleiter Björn Ole Lenz die Gäste und unterstrich dabei, dass die Ausstellung vieles sichtbar mache, was ansonsten verborgen bleibe. Landrat Dirk Adomat hob in seinem Grußwort hervor, wie wichtig es sei, das Thema bei jungen Leuten in den Fokus zu bringen. Die offizielle Eröffnung nahm die Polizeipräsidentin der Polizeidirektion Göttingen, Tanja Wulff-Bruhn, vor. Sie machte nachdrücklich auf die alarmierenden Fallzahlen und das große Dunkelfeld aufmerksam. Auch Mareike Lotte Wulf, Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesministerium für Bildung, Familie, Senioren, Frauen und Jugend, verwies auf die Wichtigkeit frühzeitiger Präventionsarbeit und berichtete von den Bemühungen in diesem Themenfeld auf bundespolitischer Ebene.

Bewegende Akzente setzten die von einer Schülerin vorgetragenen Betroffenenberichte. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch den fachlichen Einblick in Zielsetzung und Aufbau der Kampagne durch Lena Kramer vom Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen. Sie brachte die neuesten Forschungsergebnisse mit und erläuterte diese eindrücklich.

Die Kampagne "HerzSchlag" wurde vom LKA Niedersachsen unter der Schirmherrschaft der Niedersächsischen Ministerin für Inneres, Sport und Digitalisierung, Daniela Behrens, initiiert. Hintergrund sind die weiterhin hohen Fallzahlen häuslicher Gewalt - allein 32.545 registrierte Fälle in Niedersachsen im Jahr 2024 - das entspricht statistisch fast 90 Fällen pro Tag. Die Ausstellung sensibilisiert für Dynamiken von Gewalt in Beziehungen, macht Warnsignale sichtbar und ermutigt Betroffene sowie deren Umfeld, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Gewalt beginnt nicht erst mit einem Schlag, sondern oft mit Kontrolle, Isolation und Angst.

Ausstellung bis 25. Februar in Hameln:

Die Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden präsentiert die Wanderausstellung gemeinsam mit der IKoSt noch bis zum 25.02.2026 in der Cafeteria der Elisabeth-Selbert-Schule, Langer Wall 2 in Hameln. Schulklassen ab der 9. Jahrgangsstufe sowie weitere Gruppen haben bereits begleitete Termine gebucht.

Kurzfristige Gruppenanmeldungen sind per E-Mail an poststelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de möglich.

Öffnungszeiten für die Öffentlichkeit:

18.-20.02.2026 | 14:00-18:00 Uhr (ohne Voranmeldung)

"HerzSchlag" umfasst neben der Wanderausstellung eine begleitende Website mit Expertinnen- und Expertenbeiträgen, einem Kurzfilm, dem interaktiven Spiel "Red Flag oder Green Flag" sowie Audiobeiträgen mit Betroffenenberichten. Ziel ist es, insbesondere Jugendliche ab der 9. Schulklasse für Warnsignale in Beziehungen zu sensibilisieren und Präventionsarbeit nachhaltig zu stärken.

Weitere Informationen unter: www.herzschlag-kampagne.de

