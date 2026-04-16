Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrer greift Fußgänger an

Neubrandenburg (ots)

Gestern Abend gegen 18:35 Uhr hat es auf dem Bürgersteig im Reitbahnweg - zwischen Traberallee und Weidegang - eine Begegnung zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger gegeben, die für den Fußgänger mit einem Übergriff auf ihn endete.

Der bisher unbekannte Täter fuhr auf dem Weg hinter dem Geschädigten mit dem Rad. Beim Vorbeifahren soll ihn mit dem Lenker berührt haben. Der 18-Jährige soll dem Radfahrer dann gesagt haben, dass er vorsichtiger fahren und nächstes Mal klingeln könne. Der Radfahrer stoppte abrupt und schlug den 18-Jährigen, der mit einem Kumpel unterwegs war. Danach suchte der Unbekannte das Weite.

Mehrere Zeugen konnten den Vorfall gegenüber der gerufenen Polizei bestätigen.

Zur Beschreibung des Täters gab das Opfer folgendes an: Er soll etwa 1,80 Meter groß sein, etwa Anfang 30, habe schwarzes gestyltes Haar und wirkte ungepflegt. Er habe eine Brille getragen. Sein Rad war dunkel. Es soll sich um einen deutschen Phänotyp handeln. Angezogen war er mutmaßlich mit einer dunklen Jacke und einer blauen Jeans.

Der Geschädigte ist Deutscher.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, sich bei der Polizei Neubrandenburg unter 0395 / 55825224 zu melden oder die Internetwache zu nutzen unter www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell