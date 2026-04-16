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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Erfolgreicher Einsatz: Zwei mutmaßliche Fahrraddiebe gestellt

Grimmen (ots)

Am gestrigen Mittwochabend (15.04.2026) befand sich eine Funkstreifenbesatzung des Polizeireviers Grimmen gegen 21:30 Uhr in der Gellenberger Straße.

Dabei wurden die Beamten auf zwei dunkel gekleidete Personen aufmerksam, die ihnen auf hochwertigen E-Bikes entgegenkamen. Daraufhin entschlossen sich die Einsatzkräfte, die beiden Fahrradfahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.

Als die beiden minderjährigen Deutschen die Polizei bemerkten, ergriffen sie unvermittelt die Flucht und entfernten sich in zuerst unbekannte Richtung. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen im Nahbereich führten schließlich zum Erfolg: Die beiden Tatverdächtigen konnten kurze Zeit später in einem nahegelegenen Wohnhaus festgestellt werden.

Im Zuge der weiteren Maßnahmen wurden die zuvor genutzten E-Bikes in einem Keller des Gebäudes aufgefunden und sichergestellt. Nach ersten Erkenntnissen waren die Fahrräder am selben Tag entwendet worden. Diese Annahme bestätigte sich, als sich wenig später eine Geschädigte beim Polizeirevier meldete und den Diebstahl ihrer beiden E-Bikes anzeigte.

Dank des aufmerksamen Handelns der eingesetzten Beamten konnten die Tatverdächtigen somit auf frischer Tat gestellt werden. Gegen die beiden Personen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls aufgenommen.

Die sichergestellten Fahrräder konnten der rechtmäßigen Eigentümerin im Anschluss übergeben werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Jennifer Sänger
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-205
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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