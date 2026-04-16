Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Männer helfen Räuber bei Flucht

Neustrelitz (ots)

Gestern Abend gegen 18:10 Uhr haben Mitarbeiter eines Einkaufsmarkts in der Zierker Straße in Neustrelitz die Polizei um Hilfe gerufen. Zuvor hatte der Ladendetektiv einen Mann dabei beobachtet, wie er sich Grillfleisch und weitere passende Lebensmittel einsteckte. Der Detektiv sprach ihn auf den Diebstahl an. Sofort wurden sowohl der Detektiv als auch eine Mitarbeiterin von dem mutmaßlichen Dieb selbst sowie durch drei weitere Männer geschubst und aggressiv weggedrängt. Die drei Männer, die mutmaßlich nicht selbst gestohlen haben, vermittelten den Anschein, dass sie dem eigentlichen Dieb zur Flucht verhelfen wollten.

Ein paar der gestohlenen Sachen fielen bei der Rangelei zu Boden. Der eigentliche Dieb konnte fliehen. Zwei der drei Fluchthelfer konnten bis zum Eintreffen der Polizei im Markt festgehalten werden. Der Dritte konnte später durch die Polizei ermittelt werden. Bei den drei Männern, die dem Dieb mutmaßlich bei der Flucht geholfen haben, handelt es sich um Deutsche im Alter zwischen 23 und 25 Jahren.

Der eigentliche Dieb wurde nicht gefunden. Die Polizei fahndet in dieser Sache daher weiter nach ihm. Hinweise zu dem Mann nimmt das Polizeihauptrevier Neustrelitz entgegen: 03981 / 258224

Die Kriminalpolizei ermittelt gegen die drei Helfer wegen des dringenden Tatverdachts der Beihilfe zum räuberischen Diebstahl, gegen den bislang Unbekannten wegen räuberischen Diebstahls. Der genaue Wert der tatsächlich gestohlenen Waren ist noch unklar.

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