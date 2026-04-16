Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Raub in Greifswald - Täter gefasst

Greifswald (ots)

Bereits am 03. Februar dieses Jahres kam es in der Feldstraße in Greifswald zu einem Raub, bei welchem drei Täter einem 41-Jährigen zwei Taschen entrissen.

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Nach intensiven Ermittlungen durch die Greifswalder Kriminalpolizei konnte nun ein erster Erfolg erzielt und einer der bislang unbekannten Täter identifiziert werden. Es handelt sich um einen 18-jährigen, aus der Region stammenden Deutschen, welcher bereits einschlägig polizeibekannt ist. Durch das Amtsgericht Greifswald wurde in weiterer Folge ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erlassen und vollstreckt.

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