Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Raub in Greifswald - Täter gefasst
Greifswald (ots)
Bereits am 03. Februar dieses Jahres kam es in der Feldstraße in Greifswald zu einem Raub, bei welchem drei Täter einem 41-Jährigen zwei Taschen entrissen.
Wir berichteten: https://tinyurl.com/8j6xs5ju
Nach intensiven Ermittlungen durch die Greifswalder Kriminalpolizei konnte nun ein erster Erfolg erzielt und einer der bislang unbekannten Täter identifiziert werden. Es handelt sich um einen 18-jährigen, aus der Region stammenden Deutschen, welcher bereits einschlägig polizeibekannt ist. Durch das Amtsgericht Greifswald wurde in weiterer Folge ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erlassen und vollstreckt.
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