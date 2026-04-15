PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Handwerkerleistung bezahlt, doch nie erhalten

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am gestrigen Dienstag meldete sich gegen 16:10 Uhr eine 41-jährige Polin bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten. Sie gab an wenige Tage zuvor im Internet eine Firma für Klempnerarbeiten gesucht zu haben. Dabei stieß sie auf die Telefonnummer eines vermeintlichen Hausmeisterdienstes aus Oberhausen.

In einem kurzen Telefonat vereinbarte die 41-Jährige daraufhin einen Termin mit der Firma, welcher bereits am Folgetag stattfinden sollte. Wie besprochen, traf sich die Frau tags drauf mit zwei Mitarbeitern der Firma, um den Auftrag zu besprechen.

Nach der getroffenen Absprache wurde der Geschädigten, trotz der noch ausstehenden Handwerksleistungen, eine Rechnung in Höhe von 560EUR ausgehändigt. Dies wurde durch die Täter damit begründet, dass notwendige Materialien zuvor beschafft werden müssten. In weiterer Folge holten die Männer ein Kartenzahlgerät hervor und wiesen die 41-Jährige daraufhin, dass sie sogleich bezahlen solle. Dieser Aufforderung kam die Frau nach.

Beide Parteien verabredeten, dass es am Vormittag des Folgetages zu einem Telefonat kommen soll, in dem das weitere Vorgehen besprochen werde. Zu diesem Telefonat kam es jedoch nicht, wodurch die 41-Jährige nun vermutete Opfer eines Betruges geworden zu sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Immer wieder werden Menschen durch Kriminelle um ihr Geld betrogen, weil diese vorgeben handwerkliche Leistungen durchführen zu wollen. Die Polizei rät:

   -	Seien Sie skeptisch und recherchieren Sie im Vorfeld zu den 
Firmen.
   -	Prüfen Sie online Bewertungen der Firmen. Diese geben oft 
Rückschlüsse auf die Seriosität dieser.
   -	Die Zahlung in Vorkasse muss im Vertrag oder Angebot 
festgehalten werden.
   -	Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und zu Zahlungen 
drängen.
   -	Wenden Sie sich im Zweifel an die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 13:49

    POL-NB: Brand eines Transporters in Greifswalder Industriegebiet

    Greifswald (ots) - In der Nacht vom 14.04.2026 auf den 15.04.2026 kam es im Greifswalder Industriegebiet in der Straße An der Bäckerwiesen gegen 01:00 Uhr zu einem Brand von einem Transporter, wobei das Feuer ein weiteres Fahrzeug beschädigte. Beim Eintreffen der Polzeibeamten des Polizeihauptreviers Greifswald brannte der Transporter bereits in voller Ausdehnung. Der Transporter Mercedes war dabei auf dem Gelände ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 09:14

    POL-NB: Diebstahlsversuch? Transporter entglast - Zeugen gesucht

    Demmin (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag ist bei einem Mercedes-Transporter die Scheibe der Fahrerseite komplett entglast worden. Der Transporter stand zum Tatzeitpunkt innerhalb eines Garagenkomplexes nahe der Münterstraße in Demmin. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montagabend, etwa 19.30 Uhr und Dienstagmorgen, etwa 06:30 Uhr. Aus dem Auto wurden ein ...

    mehr
  • 15.04.2026 – 08:21

    POL-NB: 19-Jähriger nach schwerem Unfall verstorben

    Usadel (ots) - Nach dem schweren Unfall auf der Bundesstraße 96 bei Usadel am vergangenen Donnerstagnachmittag ist der 19-jährige Opel-Fahrer aufgrund seiner durch den Unfall verursachten schweren Verletzungen verstorben. Unfallmeldung vom 09.04.2026: Am 09.04.2026 gegen 15:00 Uhr kam es auf der B96 bei Usadel zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr der 19-jährige Fahrzeugführer eines PKW Opel die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren