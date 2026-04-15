Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Handwerkerleistung bezahlt, doch nie erhalten

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am gestrigen Dienstag meldete sich gegen 16:10 Uhr eine 41-jährige Polin bei der Polizei in Ribnitz-Damgarten. Sie gab an wenige Tage zuvor im Internet eine Firma für Klempnerarbeiten gesucht zu haben. Dabei stieß sie auf die Telefonnummer eines vermeintlichen Hausmeisterdienstes aus Oberhausen.

In einem kurzen Telefonat vereinbarte die 41-Jährige daraufhin einen Termin mit der Firma, welcher bereits am Folgetag stattfinden sollte. Wie besprochen, traf sich die Frau tags drauf mit zwei Mitarbeitern der Firma, um den Auftrag zu besprechen.

Nach der getroffenen Absprache wurde der Geschädigten, trotz der noch ausstehenden Handwerksleistungen, eine Rechnung in Höhe von 560EUR ausgehändigt. Dies wurde durch die Täter damit begründet, dass notwendige Materialien zuvor beschafft werden müssten. In weiterer Folge holten die Männer ein Kartenzahlgerät hervor und wiesen die 41-Jährige daraufhin, dass sie sogleich bezahlen solle. Dieser Aufforderung kam die Frau nach.

Beide Parteien verabredeten, dass es am Vormittag des Folgetages zu einem Telefonat kommen soll, in dem das weitere Vorgehen besprochen werde. Zu diesem Telefonat kam es jedoch nicht, wodurch die 41-Jährige nun vermutete Opfer eines Betruges geworden zu sein. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Immer wieder werden Menschen durch Kriminelle um ihr Geld betrogen, weil diese vorgeben handwerkliche Leistungen durchführen zu wollen. Die Polizei rät:

- Seien Sie skeptisch und recherchieren Sie im Vorfeld zu den Firmen.

- Prüfen Sie online Bewertungen der Firmen. Diese geben oft Rückschlüsse auf die Seriosität dieser.

- Die Zahlung in Vorkasse muss im Vertrag oder Angebot festgehalten werden.

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und zu Zahlungen drängen.

- Wenden Sie sich im Zweifel an die Polizei.

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