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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahlsversuch? Transporter entglast - Zeugen gesucht

Demmin (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag ist bei einem Mercedes-Transporter die Scheibe der Fahrerseite komplett entglast worden. Der Transporter stand zum Tatzeitpunkt innerhalb eines Garagenkomplexes nahe der Münterstraße in Demmin. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montagabend, etwa 19.30 Uhr und Dienstagmorgen, etwa 06:30 Uhr.

Aus dem Auto wurden ein Motorradhelm und Motorradbekleidung der Marke Engelbert Strauss gestohlen. Doch die im Auto liegenden Sachen waren vermutlich nicht der einzige Grund, warum die Scheibe herausgenommen wurde: Der Besitzer konnte zudem sein Auto nicht mehr starten, da die Motorsteuergeräte ebenfalls gestohlen wurden. Das erhärtet den Verdacht, dass der Transporter entwendet werden sollte.

Der Schaden beträgt nach aktueller Schätzung der Polizei rund 3000 Euro.

Die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache und sucht nach Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich des Garagenkomplexes bei der Münterstraße mögliche auffällige Personen bemerkt haben, die sich an dem Transporter zu schaffen gemacht haben oder sonst am Abend/in der Nacht in dem Komplex auffällig waren.

Hinweise können der Polizei Demmin unter 03998 / 2540 mitgeteilt werden. Oder schriftlich an die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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