Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 19-Jähriger nach schwerem Unfall verstorben

Usadel (ots)

Nach dem schweren Unfall auf der Bundesstraße 96 bei Usadel am vergangenen Donnerstagnachmittag ist der 19-jährige Opel-Fahrer aufgrund seiner durch den Unfall verursachten schweren Verletzungen verstorben.

Unfallmeldung vom 09.04.2026:

Am 09.04.2026 gegen 15:00 Uhr kam es auf der B96 bei Usadel zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei befuhr der 19-jährige Fahrzeugführer eines PKW Opel die B96 aus Richtung Neubrandenburg kommend in Richtung Neustrelitz. Mit im Fahrzeug befand sich seine 21-jährige Freundin als Beifahrerin. Kurz hinter der Ortslage Usadel kam er in einer Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache nach links von seiner Fahrspur ab und stieß frontal mit einem im Gegenverkehr befindlichen LKW eines 76-jährigen Fahrzeugführers zusammen. Hierbei wurden beide Fahrzeug erheblich beschädigt. Auf Grund der schweren Schäden wurden der 19-Jährige und seine 21-jährige Freundin in dem PKW eingeklemmt und durch eingesetzte Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Hohenzieritz, Blumenholz, Groß Nemerow, Rowa und der Berufsfeuerwehr Neubrandenburg aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 19-jährige Fahrzeugführer wurde bei dem Unfall lebensbedrohlich und seine Freundin schwer verletzt. Der 76-jährige LKW-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Alle drei wurden mit Rettungswagen in umliegenden Krankenhäuser gebracht. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 40.000,-EUR. Während der Unfallaufnahme musste die B96 für ca. vier Stunden voll gesperrt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden sie dabei von einem Mitarbeiter der Dekra unterstützt.

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