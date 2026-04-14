PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung an Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Stralsund (ots)

In der Stralsunder Hainholzstraße wurden im Zeitraum vom 23. März 2026, 22:00 Uhr, bis zum 24. März 2026, 06:15 Uhr, mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Bei insgesamt fünf Fahrzeugen wurden jeweils Außenspiegel abgetreten oder abgebrochen. Bei einem Fahrzeug wurde die Frontscheibe massiv beschädigt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 2.500 Euro.

In diesem Zusammenhang ermittelt die Kriminalpolizei und sucht eine Person, welche wie folgt beschrieben werden kann:

   - Männlich, etwa 17 bis 22 Jahre alt, circa 1,70-1,80 Meter groß 
     und von schlaksiger Gestalt,
   - zu diesem Zeitpunkt bekleidet mit einem schwarzen 
     Kapuzenpullover mit weißem Frontaufdruck.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dieser Person machen können, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter Telefon: 03831 28900, über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) ober bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 14.04.2026 – 13:49

    POL-NB: Körperliche Auseinandersetzung führt zu Haftbefehlen

    Pasewalk (ots) - Bereits am Mittag des vergangenen Samstages, 11. April 2026, kam es zu einem Polizeieinsatz in der Pasewalker Robert-Koch-Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 24-jähriger Deutscher von drei Tatverdächtigen verfolgt. In weiterer Folge flüchtete er zu einem 25-Jährigen Bekannten. Als der Bekannte dem 24-Jährigen die Tür öffnete, ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 13:14

    POL-NB: Zahlungsaufforderungen im Zusammenhang mit falscher Anwaltskanzlei - die Polizei warnt

    Vorpommern-Greifswald (ots) - In den letzten zwei Wochen erhielten mehrere Menschen im Landkreis Vorpommern-Greifswald einen Brief mit dem Absender einer vermeintlichen Anwaltskanzlei aus Berlin. In diesem stand, dass aufgrund eines angeblich abgeschlossenen und nicht rechtzeitig gekündigten Abonnements eine Zahlungsforderung bestünde. Zudem wurden weitere Kosten bei ...

    mehr
  • 14.04.2026 – 04:10

    POL-NB: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus in Putbus

    Putbus (LK VR) (ots) - Am 14.04.2026 gegen 00:35 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Putbus gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich die Lage. Im Kellerbereich des Gebäudes kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde diese durch einen technischen Defekt an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren