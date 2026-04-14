Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Sachbeschädigung an Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Stralsund (ots)

In der Stralsunder Hainholzstraße wurden im Zeitraum vom 23. März 2026, 22:00 Uhr, bis zum 24. März 2026, 06:15 Uhr, mehrere Fahrzeuge beschädigt.

Bei insgesamt fünf Fahrzeugen wurden jeweils Außenspiegel abgetreten oder abgebrochen. Bei einem Fahrzeug wurde die Frontscheibe massiv beschädigt. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 2.500 Euro.

In diesem Zusammenhang ermittelt die Kriminalpolizei und sucht eine Person, welche wie folgt beschrieben werden kann:

- Männlich, etwa 17 bis 22 Jahre alt, circa 1,70-1,80 Meter groß und von schlaksiger Gestalt, - zu diesem Zeitpunkt bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Frontaufdruck.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dieser Person machen können, werden gebeten, sich im Polizeihauptrevier Stralsund unter Telefon: 03831 28900, über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) ober bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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