Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Rauchentwicklung in Mehrfamilienhaus in Putbus

Putbus (LK VR) (ots)

Am 14.04.2026 gegen 00:35 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Putbus gemeldet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr bestätigte sich die Lage. Im Kellerbereich des Gebäudes kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde diese durch einen technischen Defekt an der Heizungsanlage verursacht. Ein offenes Feuer wurde nicht festgestellt. Die Bewohner des Hauses konnten durch die Einsatzkräfte unverletzt evakuiert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Nach Abschluss der Lösch- und Belüftungsmaßnahmen konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Im Einsatz befanden sich die Freiwilligen Feuerwehren Putbus und Bergen sowie Kräfte der Führungsgruppenunterstützung aus Garz und Parchtitz, die Polizei und der Rettungsdienst. Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte beteiligt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell