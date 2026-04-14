Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Mehrfamilienhauses in Stralsund

Stralsund (LK VR) (ots)

Am 13.04.2026 um 19:39 Uhr teilte die Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen einen Wohnungsbrand in der Arnold-Zweig-Straße in Stralsund mit. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte eine Wohnung des Mehrfamilienhauses bereits in voller Ausdehnung. Die 75-jährige deutsche Bewohnerin konnte durch die Feuerwehr aus ihrer brennenden Wohnung gerettet werden. Sie wurde schwerverletzt ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Ein zu Hilfe eilender Nachbar hatte zuvor versucht die Dame aus ihrer Wohnung zu retten. Er wurde dabei leicht verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus nach Stralsund gebracht. Alle restlichen Bewohner konnten vorerst in ihren Wohnungen verbleiben. Am Einsatz beteiligt, waren die Kameraden der Berufsfeuerwehr Stralsund sowie der freiwilligen Feuerwehr Stralsund, zwei Rettungswagen, ein Notarztwagen, ein Kriseninterventionsteam, Beamte des Polizeihauptreviers Stralsund und des Kriminaldauerdienst. Nach ersten Erkenntnissen ist es in einer Wohnung des zweiten Obergeschosses aus noch ungeklärter Ursache zum Ausbruch des Brandes gekommen. Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar und es ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 150.000 Euro entstanden. Ein Brandursachenermittler wird zum Einsatz gebracht und die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Stralsund aufgenommen.

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