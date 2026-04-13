Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B194 - Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Grimmen (LK VR) (ots)

Am 13.04.2026 gegen 18:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 194 zwischen Klevenow und Poggendorf ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in einer Kurve zunächst zu einer seitlichen Kollision zweier Pkw, bei der sich die jeweils linken Außenspiegel berührten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeugführer hielten an und warteten auf das Eintreffen der Polizei.

Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass ein 46-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines VW aus Richtung Klevenow kommend in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten war. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Skoda.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers wurde ein Atemalkoholwert von 3,59 Promille festgestellt. Zudem reagierte ein durchgeführter Drogentest positiv auf Cannabis und Amphetamine.

Gegen den Fahrer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt. Darüber hinaus wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell