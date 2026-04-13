PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall auf der B194 - Fahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Grimmen (LK VR) (ots)

Am 13.04.2026 gegen 18:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 194 zwischen Klevenow und Poggendorf ein Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es in einer Kurve zunächst zu einer seitlichen Kollision zweier Pkw, bei der sich die jeweils linken Außenspiegel berührten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeugführer hielten an und warteten auf das Eintreffen der Polizei.

Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme wurde bekannt, dass ein 46-jähriger deutscher Fahrzeugführer eines VW aus Richtung Klevenow kommend in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn geraten war. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Skoda.

Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers wurde ein Atemalkoholwert von 3,59 Promille festgestellt. Zudem reagierte ein durchgeführter Drogentest positiv auf Cannabis und Amphetamine.

Gegen den Fahrer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt. Darüber hinaus wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Björn Ritzmann
Telefon: 0395 5582 2223
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 15:44

    POL-NB: Nach Diebstahl kehrt Dieb an Tatort zurück

    Neubrandenburg (ots) - Am Sonnabend gegen 11:45 Uhr hat ein 47-Jähriger in einem Geschäft in der Kranichstraße in Neubrandenburg mehrere elektronische Artikel gestohlen. Ein Mitarbeiter bemerkte den Diebstahl und forderte den Mann zur Herausgabe der Ware auf. In dem Moment lief der Beschuldigte weg, der Mitarbeiter folgte ihm. Er versuchte, den Flüchtenden an der Jacke festzuhalten. Der wehrte sich dagegen, so dass ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 15:25

    POL-NB: Erneute Sachbeschädigung auf dem Gelände des Wasserzweckverbandes in Karlshagen

    Heringsdorf (ots) - In der Nacht von Sonntag, dem 15. März 2026, auf Montag, den 16. März 2026 kam es bereits zu Sachbeschädigungen auf dem Gelände des Wasserzweckverbandes Karlshagen (siehe Pressemitteilung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6236572). Am gestrigen Nachmittag (12. April 2026) kam es zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr zu erneuten ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 14:01

    POL-NB: Firmentransporter entwendet - Zeugen gesucht

    Tribsees (ots) - Am heutigen Montag, dem 13. April 2026, gegen 07:30 Uhr wurde der Polizei der Diebstahl eines Firmenfahrzeuges in Tribsees gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde das Fahrzeug am Sonntag (12. April 2026) gegen 16:00 Uhr in der Straße "Südquebbe" in Tribsees abgestellt. Am heutigen Montag (13. April 2026) musste der Fahrzeugführer gegen 07:00 Uhr feststellen, dass der Pkw Mercedes-Benz Vito ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren