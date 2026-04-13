Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Firmentransporter entwendet - Zeugen gesucht

Tribsees (ots)

Am heutigen Montag, dem 13. April 2026, gegen 07:30 Uhr wurde der Polizei der Diebstahl eines Firmenfahrzeuges in Tribsees gemeldet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde das Fahrzeug am Sonntag (12. April 2026) gegen 16:00 Uhr in der Straße "Südquebbe" in Tribsees abgestellt. Am heutigen Montag (13. April 2026) musste der Fahrzeugführer gegen 07:00 Uhr feststellen, dass der Pkw Mercedes-Benz Vito offenbar durch unbekannte Täter entwendet wurde.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Firmenfahrzeug mit dem amtlichen Kennzeichen LRO-DX33. Der Firmenname "Dach Exklusiv" befindet sich als Schriftzug an den Seiten des weißen Mercedes. Das Fahrzeug war auf dem Grünstreifen in der Südquebbe, auf der Rückseite der Ostmauerstraße 3, abgestellt. Im Pkw befand sich diverses Werkszeug. Insgesamt entstand ein Stehlschaden von etwa 30.000 Euro.´

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich im Polizeirevier Grimmen unter Telefon: 038326 57 0, über das digitale Polizeirevier (www.polizei.mvnet.de) ober bei jeder sonstigen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell