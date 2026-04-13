Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vermisste 19-Jährige wieder da

Neubrandenburg/Berlin (ots)

Die am 05.04. in Neubrandenburg als vermisst gemeldete 19-Jährige aus Berlin konnte wohlbehalten aufgefunden werden.

Die Polizei bedankt sich für alle Hinweise und die Mithilfe bei der Verbreitung der Suche. Die Polizei bittet darum, alle, die den Aufruf samt Foto und persönlicher Daten geteilt haben, den Aufruf in Eigenregie zu löschen.

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