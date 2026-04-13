Polizeipräsidium Neubrandenburg
POL-NB: Vermisste 19-Jährige wieder da
Neubrandenburg/Berlin (ots)
Die am 05.04. in Neubrandenburg als vermisst gemeldete 19-Jährige aus Berlin konnte wohlbehalten aufgefunden werden.
Die Polizei bedankt sich für alle Hinweise und die Mithilfe bei der Verbreitung der Suche. Die Polizei bittet darum, alle, die den Aufruf samt Foto und persönlicher Daten geteilt haben, den Aufruf in Eigenregie zu löschen.
Rückfragen bitte an:
Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell