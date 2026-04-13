PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vermisste 19-Jährige wieder da

Neubrandenburg/Berlin (ots)

Die am 05.04. in Neubrandenburg als vermisst gemeldete 19-Jährige aus Berlin konnte wohlbehalten aufgefunden werden.

Die Polizei bedankt sich für alle Hinweise und die Mithilfe bei der Verbreitung der Suche. Die Polizei bittet darum, alle, die den Aufruf samt Foto und persönlicher Daten geteilt haben, den Aufruf in Eigenregie zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 13.04.2026 – 09:37

    POL-NB: 15-Jährige aus Neubrandenburg wieder da

    Neubrandenburg (ots) - Die bislang gesuchte 15-Jährige aus Neubrandenburg konnte am Wochenende wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstensuche der Polizei sowie die öffentliche Suche nach ihr ist somit beendet. Die Polizei bedankt sich für alle Hinweise und die Mithilfe bei der Verbreitung der Suche. Die Polizei bittet darum, alle, die den Aufruf samt Foto und persönlicher Daten geteilt haben, den Aufruf in ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 19:51

    POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der L21 bei Barth mit 6 verletzten Personen (LK V-R)

    Barth (ots) - Am 12.04.2026 gegen 14:10 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße 21 zwischen Barth und Pruchten. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 85-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW-Renault die L 21 aus Richtung Barth kommend und geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dadurch kam es zum Zusammenstoß ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren