Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 15-Jährige aus Neubrandenburg wieder da

Neubrandenburg (ots)

Die bislang gesuchte 15-Jährige aus Neubrandenburg konnte am Wochenende wohlbehalten angetroffen werden. Die Vermisstensuche der Polizei sowie die öffentliche Suche nach ihr ist somit beendet.

Die Polizei bedankt sich für alle Hinweise und die Mithilfe bei der Verbreitung der Suche. Die Polizei bittet darum, alle, die den Aufruf samt Foto und persönlicher Daten geteilt haben, den Aufruf in Eigenregie zu löschen.

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