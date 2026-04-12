PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden und hohem Sachschaden

Bergen (Rügen) (ots)

Am 12.04.2026 um 10:50 Uhr ereignete sich auf der L 301 Höhe der Einmündung Neklade ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 82jährige deutsche Fahrer eines PKW Skoda befuhr die L 301 aus Richtung Putbus in Richtung Bergen. An der Einmündung Neklade übersah ein 39jähriger deutscher Fahrer eines PKW Ford, der die L 301 kreuzte, den Skodafahrer und mißachtete dessen Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei verletzten sich der Skodafahrer und dessen 77jährige deutsche Beifahrerin leicht und beide wurden zur medizinischen Behandlung ins Bergener Krankenhaus eingeliefert. Der PKW Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 45.000,- EUR. Die L 301 war für die Unfallaufnahme für eine Stunde halbseitig gesperrt. Der Verkehr konnte wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Zur Aufnahme von ausgelaufenen Betriebsstoffen durch die Feuerwehr Bergen musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Gegen den Fahrer des PKW Ford wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 12.04.2026 – 03:01

    POL-NB: Aggressive Person greift Polizeibeamte in Stralsund an (LK V-R)

    Stralsund (ots) - Am 11.04.26 gegen 18:00 Uhr meldeten Zeugen dem Polizeihauptrevier Stralsund, dass eine männliche Person in einem Supermarkt in der Lindenallee randaliert und die Kunden belästigt. Kurz darauf konnten die eingesetzten Beamten des Polizeihauptrevieres Stralsund den 24-jährigen Deutschen im Markt feststellen. Als dieser zur Identitätsfeststellung ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 01:04

    POL-NB: Betrunken mit E-Scooter gestürzt

    Stralsund (ots) - Am 11.04.2026 gegen 20:30 Uhr kam es in der Stralsunder Altstadt zu einem Rettungseinsatz, nachdem eine gestürzte und bewusstlose E Scooter Fahrerin gemeldet wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 37-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem E-Scooter die Ossenreyerstraße und stürzte alleinbeteiligt, wobei sie sich eine Kopfplatzwunde zuzog, welche im Klinikum medizinisch versorgt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren