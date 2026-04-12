Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden und hohem Sachschaden

Bergen (Rügen) (ots)

Am 12.04.2026 um 10:50 Uhr ereignete sich auf der L 301 Höhe der Einmündung Neklade ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Der 82jährige deutsche Fahrer eines PKW Skoda befuhr die L 301 aus Richtung Putbus in Richtung Bergen. An der Einmündung Neklade übersah ein 39jähriger deutscher Fahrer eines PKW Ford, der die L 301 kreuzte, den Skodafahrer und mißachtete dessen Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei verletzten sich der Skodafahrer und dessen 77jährige deutsche Beifahrerin leicht und beide wurden zur medizinischen Behandlung ins Bergener Krankenhaus eingeliefert. Der PKW Skoda war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 45.000,- EUR. Die L 301 war für die Unfallaufnahme für eine Stunde halbseitig gesperrt. Der Verkehr konnte wechselseitig an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Zur Aufnahme von ausgelaufenen Betriebsstoffen durch die Feuerwehr Bergen musste die Fahrbahn kurzzeitig voll gesperrt werden. Gegen den Fahrer des PKW Ford wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

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