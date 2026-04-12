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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand in einem Mehrfamilienhaus mit einer getöteten Person in Demmin (LK MSE)

Demmin (ots)

Am 11.04.2026 gegen 19:10 Uhr wird der Rettungsleitstelle Mecklenburgische Seenplatte der Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Goethestraße in Demmin mitgeteilt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, konnte starke Rauchentwicklung im Bereich des Dachgeschosses des Mehrfamilienhauses, welches durch insgesamt 14 Personen bewohnt wird, festgestellt werden. Es erfolgte weiträumige Absperrung des Einsatzbereiches seitens der Polizei für den Rettungs- und Löscharbeiten. Nach derzeitigen Erkenntnisstand wurden durch die Feuerwehr insgesamt 7 Personen unter dem Einsatz der Drehleiter aus dem Gebäude evakuiert. Dabei handelt es sich um vier Kinder im Alter von 3,6,12 und 14 Jahren, zwei männl. Personen im Alter von 38 und 56 Jahren und eine 37-jährige Frau. Diese wurden mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung in das Klinikum Demmin verbracht und dort stationär aufgenommen. Ein 39-jähriger deutscher Bewohner wurde leblos aus seiner Wohnung geborgen und verstarb, trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, noch am Brandort. Der Kriminaldauerdienst Neubrandenburg hat die Ermittlungen am Brandort aufgenommen. Neben 3 Funkstreifenwagen der Polizeireviere Demmin und Malchin befanden sich ca. 60 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Demmin, Loitz, Utzedel und Teusin mit 20 Einsatzfahrzeugen, 5 Rettungswagen, und zwei Notärzte im Einsatz. Das Mehrfamilienhaus ist derzeit nicht bewohnbar. Durch das Ordnungsamt und den Hauseigentümer wurden Ausweichmöglichkeiten für die restlichen Mieter geschaffen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brand- und Todesursache dauern an.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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