Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Wohnungsbrand nach Kochunfall in Greifswald- Feuerwehr verhindert Ausbreitung des Feuers (LK V-G)

Greifswald (ots)

Am Abend des 11.04.2026 kam es in einer Wohnung im fünften Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Koitenhäger Landstraße in Greifswald zu einem Wohnungsbrand, der durch einen Kochunfall verursacht wurde. Nach bisherigem Ermittlungsstand entzündete sich beim Kochen ein Küchengerät durch unsachgemäße Handhabung. Der 30-jährige syrische Bewohner der Wohnung versuchte, das brennende Gerät zu beseitigen, wodurch sich das Feuer auf weitere Bereiche der Wohnung sowie auf den Balkon ausdehnte. Die alarmierte Feuerwehr Greifswald konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindern. Der Bewohner rettete sich selbstständig aus der Wohnung und blieb unverletzt. Alle weiteren Bewohner des Gebäudes verließen dieses ebenfalls selbstständig und blieben unverletzt. Durch den Brand wurden Teile der Wohnung sowie des Balkons beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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