Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Motorradakrobat verursachte einen erheblichen Sachschaden

Ulm (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr, fuhr eine 66-Jährige auf der Poststraße in Richtung Sonnenbrücke. Hinter ihr fuhr ein Motorrad. Der Fahrer versuchte sich kurz vor der Einmündung der Großeislinger Straße als Motorradakrobat und fuhr ein Wheely. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Maschine und fuhr hinten rechts auf den Hyundai auf. Beide Beteiligte hatten angehalten. Dann war der Motorradfahrer samt Maschine plötzlich verschwunden. Das Motorrad muss linksseitig beschädigt sein. Am Motorrad war ein Flammenmuster aufgeklebt. Das Kennzeichen begann vermutlich mit GP-L... Der Schaden am Auto wird auf 7.000 EUR geschätzt. Das Polizeirevier Göppingen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07161/632360.

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Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

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