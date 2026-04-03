PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Motorradakrobat verursachte einen erheblichen Sachschaden

Ulm (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr, fuhr eine 66-Jährige auf der Poststraße in Richtung Sonnenbrücke. Hinter ihr fuhr ein Motorrad. Der Fahrer versuchte sich kurz vor der Einmündung der Großeislinger Straße als Motorradakrobat und fuhr ein Wheely. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Maschine und fuhr hinten rechts auf den Hyundai auf. Beide Beteiligte hatten angehalten. Dann war der Motorradfahrer samt Maschine plötzlich verschwunden. Das Motorrad muss linksseitig beschädigt sein. Am Motorrad war ein Flammenmuster aufgeklebt. Das Kennzeichen begann vermutlich mit GP-L... Der Schaden am Auto wird auf 7.000 EUR geschätzt. Das Polizeirevier Göppingen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07161/632360.

+++++++++++++++++++ 0616370

Polizeiführer vom Dienst (WE) Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
  • 03.04.2026 – 11:51

    POL-UL: (BC) Biberach - Die Fahrerin nur leicht verletzt, das Auto Schrott

    Ulm (ots) - Am Donnerstagabend, gegen 20.10 Uhr, fuhr die 23-Jährige auf der B 312 in Richtung Biberach. Auf Höhe des Flugplatzes Birkenhard kam sie mit ihrem VW Polo nach links von der Straße ab. Das Auto kollidierte mit einem Baum und wurde völlig zerstört. Ein weiteres Fahrzeug war nicht beteiligt. Ein gesundheitliches Problem der jungen Frau ist als Ursache ...

    mehr
  • 03.04.2026 – 11:39

    POL-UL: (GP) Wiesensteig - Brennender Lastwagen blockiert die Autobahn

    Ulm (ots) - Am Donnerstagmittag, gegen 13.50 Uhr fuhr der 65-Jährige mit dem Sattelzug den Albaufstieg hoch. Ein gutes Stück nach der Anschlussstelle Mühlhausen bemerkte er Rauch in der Fahrerkabine. Das entwickelte sich rasch zu einem offenen Feuer, so dass er kurz vor dem Lämmerbuckeltunnel den Sattelzug auf der Fahrbahn abstellte und sich in Sicherheit brachte. ...

    mehr
  • 02.04.2026 – 17:59

    POL-UL: (BC) Biberach - Unbekannte greifen einen Passanten an - Polizei sucht Zeugen

    Ulm (ots) - Ein 49-Jährige wurde heute (Donnerstag) am Biberacher Bahnhof Opfer eines Gewaltdelikts. Der Mann durchquerte gegen 11 Uhr die Unterführung bei den Bahngleisen. Dort traten ihm zwei Männer entgegen und sprühten ihm unvermittelt Reizgas in die Augen. Gleichzeitig versuchten sie die Umhängetasche des Mannes zu entreißen. Der Angegriffene versuchte die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren