Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Die Fahrerin nur leicht verletzt, das Auto Schrott

Ulm (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 20.10 Uhr, fuhr die 23-Jährige auf der B 312 in Richtung Biberach. Auf Höhe des Flugplatzes Birkenhard kam sie mit ihrem VW Polo nach links von der Straße ab. Das Auto kollidierte mit einem Baum und wurde völlig zerstört. Ein weiteres Fahrzeug war nicht beteiligt. Ein gesundheitliches Problem der jungen Frau ist als Ursache möglich. Die Fahrerin, die von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden musste, wurde nur leicht verletzt. Der Schaden am Auto und der Bepflanzung wird auf 8.000 EUR geschätzt.

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