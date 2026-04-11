Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zusammenstoß auf Parkplatz wird zum Verkehrsunfall mit schwerverletzten Personen

Ribnitz-Damgarten (ots)

Am Samstag, den 11.04.2026, gegen 13:30 Uhr kam es auf einem Parkplatz, der sich in Nähe des Stadtkulturhauses in Ribnitz-Damgarten befindet, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und zwei Fußgängern.

Der deutsche 85jährige Fahrzeugführer eines Pkw Volvo rangierte nach Zeugenaussagen auf dem dortigen Parkplatz, um einzuparken. Hierbei fuhr er zunächst vorwärts in eine Parklücke ein und beabsichtigte in der Folge, rückwärts einparken. Während des Rangiervorganges übersah der Fahrzeugführer ein hinter dem Fahrzeug entlanggehendes Ehepaar und stieß gegen dieses.

Durch den Zusammenprall stürzte das Ehepaar und erlitt dadurch Verletzungen. Der 83jährige deutsche Ehemann stürzte auf seinen Ellenbogen und erlitt eine Schürfverletzung, er wurde für weitere Untersuchungen in das Krankenhaus nach Ribnitz-Damgarten gebracht. Seine 79jährige Ehefrau schlug ebenfalls auf den Boden auf, wies jedoch keine äußerlichen Verletzungen auf. Bei Eintreffen von Rettungsdienst und Polizei war die Frau jedoch nicht mehr bei Bewusstsein und wurde in der Folge nach Ribnitz-Damgarten in das dortige Krankenhaus gebracht und von dort durch einen Hubschrauber in das Universitätsklinikum nach Rostock verlegt. Der aktuelle Gesundheitszustand der verletzten Frau ist nicht bekannt, sie gilt als schwerverletzt.

Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

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