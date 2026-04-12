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Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Betrunken mit E-Scooter gestürzt

Stralsund (ots)

Am 11.04.2026 gegen 20:30 Uhr kam es in der Stralsunder Altstadt zu einem Rettungseinsatz, nachdem eine gestürzte und bewusstlose E Scooter Fahrerin gemeldet wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr eine 37-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem E-Scooter die Ossenreyerstraße und stürzte alleinbeteiligt, wobei sie sich eine Kopfplatzwunde zuzog, welche im Klinikum medizinisch versorgt werden musste. Im Rahmen der Sachverhaltsklärung durch die Kollegen des Polizeihauptrevieres Stralsund wurde festgestellt, dass die E-Scooter Fahrerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Es wurde ein Atemalkoholwert von 0,43 Promille sowie eine Betäubungsmittelbeeinflußung festgestellt. Daraufhin erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. Des Weiteren bestand für den zuvor geführten E-Scooter keine entsprechende Pflichtversicherung. Auch hier erfolgte die Einleitung eines entsprechenden Strafverfahrens.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

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