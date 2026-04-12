Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Aggressive Person greift Polizeibeamte in Stralsund an (LK V-R)

Stralsund (ots)

Am 11.04.26 gegen 18:00 Uhr meldeten Zeugen dem Polizeihauptrevier Stralsund, dass eine männliche Person in einem Supermarkt in der Lindenallee randaliert und die Kunden belästigt. Kurz darauf konnten die eingesetzten Beamten des Polizeihauptrevieres Stralsund den 24-jährigen Deutschen im Markt feststellen. Als dieser zur Identitätsfeststellung durchsucht werden sollte, verhielt er sich äußerst aggressiv und wehrte sich massiv gegen die Maßnahmen der Polizei. Zudem beleidigte und bedrohte er die Beamten. Daraufhin wurde er auf dem Boden fixiert und gefesselt. Scheinbar befand sich der Mann aufgrund von Mischkonsum in einem psychischen Ausnahmezustand. Aus diesem Grund wurde er durch den alarmierten Rettungsdienst in das Helios Hanseklinikum Stralsund verbracht und hier stationär aufgenommen. Weitere Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Stralsund übernommen. Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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