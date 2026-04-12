Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der L21 bei Barth mit 6 verletzten Personen (LK V-R)

Barth (ots)

Am 12.04.2026 gegen 14:10 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße 21 zwischen Barth und Pruchten.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 85-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW-Renault die L 21 aus Richtung Barth kommend und geriet aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dadurch kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW Dacia eines 78-jährigen Fahrzeugführers.

Der Fahrzeugführer des PKW Dacia sowie seine 81-jährige Beifahrerin wurden schwerverletzt. Der Fahrzeugführer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Anschließend wurde er mittels Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Rostock geflogen.

Neben dem Fahrzeugführer des Renault befand sich eine 84-jährige Beifahrerin sowie zwei Kinder im Alter von 10 und 13 Jahren zum Unfallzeitpunkt im Fahrzeug. Alle vier Personen wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Helios Hanseklinikum nach Stralsund verbracht.

Alle Beteiligten sind deutsche Staatsbürger und stammen aus der Region. Neben den Einsatzkräfte der Polizei befanden sich 5 Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge, ein Rettungshubschrauber sowie 24 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Barth an der Unfallstelle im Einsatz. Die L21 war zur Versorgung der Verletzte, Bergung der Fahrzeuge und Unfallaufnahme für ca. 4,5 Stunden voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von 30.000EUR.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger der DEKRA aus Stralsund hinzugezogen.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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