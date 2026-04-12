Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten Motorradfahrer auf der B111 zwischen Ückeritz und Stubbenfelde (LK V-G)

Heringsdorf (ots)

Am 12.04.2026 gegen 17:15 Uhr ereignete auf der B111 zwischen den Ortschaften Ückeritz und Stubbenfelde ein Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person und Sachschaden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr 59-jähriger deutscher Fahrzeugführer aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald mit seinem Motorrad MZ die B111 aus Ückeritz kommend in Fahrtrichtung Stubbenfelde. Dabei kam er, aus noch nicht geklärter Ursache, zunächst ins Schlingern und dann auf der Fahrbahn zum Sturz. Der Fahrzeugführer verletzte sich dabei schwer. Die schwerverletzte Person wurde durch die alarmierten Rettungskräfte an der Unfallstelle erstversorgt und im Anschluss mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum Greifswald verbracht. An dem nicht mehr fahrbereiten Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Der auflaufende Fahrzeugverkehr auf der B111 konnte während der Unfallaufnahme durch Einsatzkräfte des Polizeireviers Heringsdorf am Unfallort vorbeigeleitet werden. Es wurden Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

Im Auftrag Sebastian Meinhardt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

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