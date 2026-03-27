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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Gastronomischer Mitarbeiter kampiert in Restaurant

Unstrut-Hainich-Kreis (ots)

In einem Restaurant in einer Kleinstadt kamen am Donnerstag Beamte der örtlichen Polizeiinspektion zum Einsatz. Nach Angaben des Besitzers der Gastronomie soll ein - nun ehemaliger - Mitarbeiter in der Nach von Mittwoch zu Donnerstag widerrechtlich in die Gaststätte eingedrungen sein. Hier konsumierte der 26-Jährige erhebliche Mengen Alkohol und nutze die Kochgelegenheiten, um sich mehrere Mahlzeiten zuzubereiten. Abgesehen davon randalierte der Mann in dem Restaurant.

Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren hundert Euro.

Mithilfe der eingesetzten Beamten wurde der Mann, der im Rahmen der Maßnahmen einen Atemalkoholwert von annähernd zweieinhalb Promille pustete, am Donnerstagnachmittag aus dem Restaurant entfernt.

Er muss sich nun nach einem neuen Job umsehen, da er durch den Gastronom fristlos gekündigt wurde.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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