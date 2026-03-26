Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte brechen Wohnmobil-Stromautomaten auf - Polizei ermittelt

Mühlhausen (ots)

Auf einem Parkplatz am Hanfsack machten sich Unbekannte an zwei Automaten zu schaffen, welche den Nutzern von Wohnmobilen an den entsprechenden Parkplätzen zur Stromentnahme zur Verfügung stehen. Mit einem derzeit unbekannten Hebelwerkzeug wurden die Schlösser in der Zeit vom 19. März 11 Uhr bis heute 10 Uhr beschädigt, um anschließend an das Innere der Automaten zu gelangen. Vermutlich beträgt das erlangte Beutegut etwa 20 Euro. Die Höhe des Sachschadens wird indes auf etwa das fünffache geschätzt.

Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ein Hinweis zur Tat oder den Tätern werden unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0075823

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