LPI-NDH: Mit Beutel um sich geschlagen - gläserner Inhalt führt zu Verletzungen

Mühlhausen (ots) - In der Brunnenkreßstraße parkte am Donnerstag eine 37-Jährige ihr Fahrzeug aus einer Parklücke aus und übersah hierbei vermutlich einen 80-jährigen Fußgänger. Gegen 10.45 Uhr kam es zur Kollision, durch die der Mann verletzt wurde. An der Unfallstelle kam ein Rettungswagen zum Einsatz, der den Mann zur weiteren Behandlung in das nahegelegene ...

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