Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Mit Beutel um sich geschlagen - gläserner Inhalt führt zu Verletzungen
Mühlhausen (ots)
Am Donnerstagmorgen kam es in der Tilesiusstraße zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei 40- und 49-jährigen Männern. Der Streit gipfelte in eine handfeste Auseinandersetzung, bei der der Jüngere einen Beutel mit Glasflaschen in Richtung des 49-Jährigen schlug und ihn im Gesicht traf. Der Ältere erlitt hierdurch Schmerzen. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein.
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