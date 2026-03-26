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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Beutel um sich geschlagen - gläserner Inhalt führt zu Verletzungen

Mühlhausen (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es in der Tilesiusstraße zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei 40- und 49-jährigen Männern. Der Streit gipfelte in eine handfeste Auseinandersetzung, bei der der Jüngere einen Beutel mit Glasflaschen in Richtung des 49-Jährigen schlug und ihn im Gesicht traf. Der Ältere erlitt hierdurch Schmerzen. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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