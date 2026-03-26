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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ladendieb gaukelt Polizeibeamten (s)eine Identität vor - weitere Ermittlungen stehen an

Bad Langensalza (ots)

Am Donnerstag wurde im Rasenmühlenweg ein 38-jähriger Ladendieb zur Mittagszeit dabei ertappt, wie er versuchte mehrere Energy-Drinks aus einem Markt zu bringen, ohne den dafür vorgesehenen Endverbraucherpreis zu bezahlen. Zu Klärung der Identität kamen Beamte der Polizeistation Bad Langensalza zum Einsatz.

Da er keine Ausweisdokumente mit sich führte, gab er an, ein Namensverwandter zu sein, jedoch ein jüngerer, den es tatsächlich gar nicht gab, wie eine anschließende Prüfung der angegebene Personalien ergab. Schlussendlich konnte die Identität zweifelsfrei geklärt werden. Außerdem führte der Mann Betäubungsmittel bei sich, die beschlagnahmt wurden.

Neben Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl und dem illegalen Besitz von Betäubungsmittel hat sich der 38-Jährige zudem wegen der falschen Namensangabe zu verantworten. Letzteres kann eine Geldbuße von bis zu eintausend Euro nach sich ziehen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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