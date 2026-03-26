Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfassungswidrige Symbole an Garage gesprüht

Bad Frankenhausen (ots)

In einem Garagenkomplex in der Stiftstraße stellten Bürger am Donnerstag gegen 09.50 Uhr fest, dass mittels Sprühfarbe an den Außenwänden durch Unbekannte Hakenkreuze angebracht wurden. Diese hatten Maße zwischen 50 cm mal 60 cm sowie 100 cm mal 140 cm.

Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes des Verwendens von verfassungswidrigen Symbolen ein und suchen nach Zeugen, die Angaben zur Tat und den Tätern machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0075807

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