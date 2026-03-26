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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fußgänger beim Ausparken übersehen - Mann erleidet Verletzungen

Mühlhausen (ots)

In der Brunnenkreßstraße parkte am Donnerstag eine 37-Jährige ihr Fahrzeug aus einer Parklücke aus und übersah hierbei vermutlich einen 80-jährigen Fußgänger. Gegen 10.45 Uhr kam es zur Kollision, durch die der Mann verletzt wurde. An der Unfallstelle kam ein Rettungswagen zum Einsatz, der den Mann zur weiteren Behandlung in das nahegelegene Klinikum brachte. Beamte der Polizeiinspektion Unstrut-Hainich leiteten Ermittlungen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung ein.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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