Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Kripo Nordhausen landet erneut Schlag gegen die Betäubungsmittelszene

Nordhausen (ots)

Am Mittwoch berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über Durchsuchungsmaßnahmen in den Landkreisen Nordhausen und Mansfeld-Südharz. Es wurden Betäubungsmittel im Kilobereich sichergestellt.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6243470

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde ein 62-Jähriger festgenommen. Am Donnerstag folgte die Vorführung des Beschuldigten an einem Gericht, nachdem die Staatsanwaltschaft Mühlhausen einen Haftantrag gegen den Mann stellte. Der Richter entsprach diesem, sodass der 62-Jährige noch am Donnerstag an eine Justizvollzugsanstalt übergeben wurde.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell