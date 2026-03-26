Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Kripo Nordhausen landet erneut Schlag gegen die Betäubungsmittelszene
Nordhausen (ots)
Am Mittwoch berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über Durchsuchungsmaßnahmen in den Landkreisen Nordhausen und Mansfeld-Südharz. Es wurden Betäubungsmittel im Kilobereich sichergestellt.
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Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde ein 62-Jähriger festgenommen. Am Donnerstag folgte die Vorführung des Beschuldigten an einem Gericht, nachdem die Staatsanwaltschaft Mühlhausen einen Haftantrag gegen den Mann stellte. Der Richter entsprach diesem, sodass der 62-Jährige noch am Donnerstag an eine Justizvollzugsanstalt übergeben wurde.
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