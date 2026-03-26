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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Ergänzungsmeldung: Kripo Nordhausen landet erneut Schlag gegen die Betäubungsmittelszene

Nordhausen (ots)

Am Mittwoch berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über Durchsuchungsmaßnahmen in den Landkreisen Nordhausen und Mansfeld-Südharz. Es wurden Betäubungsmittel im Kilobereich sichergestellt.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/6243470

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen wurde ein 62-Jähriger festgenommen. Am Donnerstag folgte die Vorführung des Beschuldigten an einem Gericht, nachdem die Staatsanwaltschaft Mühlhausen einen Haftantrag gegen den Mann stellte. Der Richter entsprach diesem, sodass der 62-Jährige noch am Donnerstag an eine Justizvollzugsanstalt übergeben wurde.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Pressestelle
Telefon: 03631 961503
E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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