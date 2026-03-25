Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Kripo Nordhausen landet erneut Schlag gegen die Betäubungsmittelszene

Nordhausen (ots)

Am Mittwoch wurden durch die Kriminalpolizei Nordhausen in Zusammenwirken mit der Staatsanwaltschaft Mühlhausen und der Unterstützung der Bereitschaftspolizei Thüringen Beschlüsse zu Wohnungsdurchsuchungen in den Landkreisen Nordhausen und Mansfeld-Südharz umgesetzt. Bei mehreren Beschuldigten aus dem Verfahren, denen umfangreiche Ermittlungen vorausgingen, erfolgten die Durchsuchungen am Mittwochmorgen. Eine Person wurde vorläufig festgenommen. Im Rahmen der Nachschau in den betreffenden Wohnungen und dazugehörigen Räumlichkeiten wurden insgesamt:

- mehr als 2,5 kg Cannabisblüten - mehrere Kilo chemischer Betäubungsmittel - 10kg einer unbekannten kristallinen Substanz und - mehrere tausend Euro Bargeld beschlagnahmt.

Zudem wurden Gegenstände sichergestellt, die nach dem Waffengesetz verboten sind. Hierzu gehören u.a. ein Schlagring und ein Elektroimpulsgerät.

Der vorläufig festgenommene Mann, ein 62-Jähriger, soll am Donnerstag einem Haftrichter vorgeführt werden.

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