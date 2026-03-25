Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw überschlagen - Fahrerin schwer verletzt

Unstruttal (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 14.40 Uhr, befuhr eine Autofahrerin die Bundesstraße 247, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und zunächst mit der Leitplanke kollidierte. In der weiteren Folge geriet der Pkw in den rechten Straßengraben und überschlug sich an einem Wasserdurchlauf. Die 63 Jahre alte Autofahrerin erlitt schwere Verletzungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Auto entstand ein Totalschaden. Die Polizei ermittelt nun zur Klärung der genauen Unfallursache.

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