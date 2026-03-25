Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Betrüger in Nordthüringen aktiv

Eichsfeldkreis/Unstrut-Hainich-Kreis (ots)

Vor allem im Eichsfeldkreis und im Unstrut-Hainich-Kreis trieben Telefonbetrüger am Dienstag ihr Unwesen. Dabei nutzten sie verschiedene Maschen, um an Bargeld und Wertgegenstände ihrer Opfer zu gelangen.

In einigen Fällen täuschten die Betrüger vor, dass ein Familienangehöriger des jeweils Angerufenen einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und nun zur Abwendung einer vermeintlich drohenden Haftstrafe eine Kautionszahlung erforderlich sei.

In anderen Fällen machten sich die Telefonbetrüger die Masche der angeblichen Einbrecherbande zunutze. Sie gaben sich als Polizeibeamte aus und suggerierten, dass bei den vermeintlich festgenommenen Dieben ein Zettel mit weiteren Einbruchszielen aufgefunden worden sei. Unter diesem Vorwand erkundigten sich die Anrufer nach Bargeld und Wertgegenstände, um diese in weiterer Folge vor den angeblichen Dieben zu schützen.

Die Angerufenen reagierten in allen angezeigten Fällen richtig - sie legten auf und erstatteten Anzeige. Ein finanzieller Schaden entstand somit keinem der Geschädigten.

Die Polizei warnt erneut eindringlich vor diesen Betrugsmaschen. Seien Sie stets misstrauisch und beenden Sie derartige Telefonate umgehend. Geben Sie keine persönlichen Daten heraus und gehen Sie keinesfalls auf Geldforderungen ein. In Deutschland verlangen die Polizei und die Staatsanwaltschaft niemals eine Kaution. Ihre örtliche Polizeidienststelle steht Ihnen bei Fragen jederzeit gern als Ansprechpartner zur Verfügung.

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