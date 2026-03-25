Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt

Bad Langensalza (ots)

Am Dienstagabend befand sich ein 24-Jähriger im Bereich des Parkplatzes eines Einkaufsmarktes in der Hannoverschen Straße, als er durch einen bislang Unbekannten angegriffen und geschlagen worden sei. Der Geschädigte stürzte daraufhin und stellte später fest, dass Bargeld aus seiner Geldbörse entwendet wurde. Der unbekannte Täter war nicht mehr vor Ort. Er war bereits in unbekannte Richtung geflüchtet. Der 24-Jährige wurde bei der Tat leicht verletzt.

Die Polizei bittet nun um Hinweise. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

Aktenzeichen: 0074231

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