Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Doppelgarage - Moped entwendet

Bad Frankenhausen (ots)

In der Frahmstraße drangen derzeit Unbekannte in der Zeit vom 15. Februar bis zum 20. März in eine Garage ein. Nachdem sie gewaltsam in das Innere vorgedrungen waren machten sie sich an einem Moped zu schaffen. Die Simson des Typs S51 wurde sodann durch die Täter entwendet. Das grüne Kleinkraftrad in der Enduro-Ausführung war restauriert und hatte im hinteren linken Bereich eine Tasche angebracht.

Beamte der Polizeistation Artern leiteten Ermittlungen ein und suchen im Rahmen dieser Zeugen, die Hinweise zur Tat, den Tätern oder den verbleib des Mopeds machen können. Sie werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0361/5743 65 555 bei der Polizei in Artern zu melden.

Aktenzeichen: 0073765

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